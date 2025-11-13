Mili Moleti, ecco la gara d’appalto per la difesa costiera

Progetto da 623mila euro
E’ stata pubblicata la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori di difesa costiera nella località di Mili Moleti.
Questo progetto del valore complessivo di 623mila 762 euro mira a contrastare l’erosione costiera e a salvaguardare la sicurezza di un’area particolarmente esposta, proteggendo dalle mareggiate le abitazioni e le infrastrutture presenti lungo il litorale.
L’intervento prevede la realizzazione di una barriera in massi naturali di 3° e 4° categoria, che si estenderà per 350 metri a partire dalla foce del torrente Galati sviluppandosi verso nord.
I lavori dovranno essere completati entro 120 giorni dalla loro aggiudicazione.