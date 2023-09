Mili San Pietro, storie e tradizioni legate al culto di San Sostene VIDEO - Tempostretto

Al Santo Martire sono legate storie di devozione popolare, alcune alquanto pittoresche. Domenica mattina il giro per le strade del villaggio della tradizionale "tafaria"

MESSINA – Sono giunti i giorni più intensi per Mili San Pietro, tutto il villaggio si prepara alla tradizionale processione di San Sostene Martire di Caledonia, che si terrà domenica 3 settembre. Un evento particolarmente atteso dalla comunità, per un Santo che vanta il primato di essere uno dei Santi meno conosciuti al mondo, si hanno tracce del suo culto solo a Mili San Pietro e nell’ omonimo paesino in Calabria. Centenaria è la devozione a San Sostene, domina e protegge il paese l’antico Santuario che ogni anno nel periodo delle novene i devoti raggiungono anche a piedi. Al Santo Martire sono legate storie di devozione popolare, alcune alquanto pittoresche.

In attesa della processione di domani, questa sera lo spettacolo di Radio Zenith in diretta dalla Piazza di Mili San Pietro con Teresa Impollonia e Rosario Magazzù. Domenica mattina il giro per le strade del villaggio della tradizionale “tafaria”.