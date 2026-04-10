Minacce di morte per un debito di droga. 48enne palermitano arrestato

I carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno portato l'uomo ai domiciliari

All’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal giudice del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura – nei confronti di un 48enne palermitano, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato dei reati di “estorsione” e “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”.

Il provvedimento cautelare deriva da un’indagine condotta dai Carabinieri di Santo Stefano di Camastra e coordinata dalla Procura di Patti, nonché scaturita dalla denuncia presentata da un giovane spacciatore, che sarebbe stato minacciato di morte per un debito riconducibile a pregresse forniture di droga.

Le investigazioni – avviate nel novembre 2025 e supportate da attività tecniche – hanno infatti consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 48enne, il quale, rivendicando un credito di circa 2.000 euro relativo alla fornitura di sostanza stupefacente, avrebbe minacciato ripetutamente di morte il denunciante, affinché riprendesse la sua attività di smercio al dettaglio così da poter onorare quel debito.

Difatti, le indagini hanno portato alla luce anche una pregressa collaborazione tra l’indagato, in qualità di fornitore, e la vittima quale spacciatore per suo conto, nell’ambito della quale – nel maggio 2025 – il 48enne avrebbe ceduto alla vittima oltre 35 grammi di cocaina (del valore di circa 4.000 euro), che però il giovane spacciatore non era riuscito a smerciare perché arrestato.

Tali circostanze avevano infatti determinato una situazione di sopraffazione tipica degli ambienti dello spaccio di stupefacenti, nell’ambito della quale l’acquirente diventa dapprima spacciatore e poi vittima di estorsione da parte del fornitore a causa dell’impossibilità di onorare i debiti contratti per acquistare le sostanze, come in questo caso.

In tale quadro, considerata la gravità degli episodi contestati e le modalità delle condotte, nonché il pericolo d’inquinamento probatorio e il concreto rischio di reiterazione del reato, il giudice ha quindi ritenuto necessario adottare una misura cautelare personale nei confronti dell’uomo, ora ai domiciliari.