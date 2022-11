Minaccia i carabinieri con un coltello, arrestato - Tempostretto

I militari avevano bussato in casa sua alla ricerca di armi e droga. E' successo a Santo Stefano di Camastra

SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Sono andati a casa di un uomo per un normale controllo e si sono ritrovati con un grosso coltellaccio da cucina puntato contro. E’ successo ai carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, ai comandi del capitano Donatello.

Gli uomini dell’Arma erano impegnati in una serie di controlli straordinari in vista del fine settimana e avevano bussato a casa dell’uomo, che ha diversi precedenti con la giustizia, sospettando che nascondesse armi e droga. Anziché la perquisizione, però, si sono trovati ad effettuare il fermo del pregiudicato per resistenza e minaccia. C’è voluto parecchio, infatti, per convincerlo a desistere di avventarsi contro gli uomini in divisa e posare il coltello, ma alla fine è stato disarmato e condotto in caserma.

Nel corso dei controlli tra Cesarò, San Teodoro e San Fratello i Carabinieri hanno contestato oltre 30 violazioni al Codice della Strada, sottoposto a fermo amministrativo due veicoli e controllato più di 90 veicoli ed oltre 110 persone.



Tra i denunciati c’è un altro uomo che aveva armi non dichiarate, due persone responsabili di aver realizzato discariche abusive a cielo aperto e un cittadino per abusivismo edilizio.