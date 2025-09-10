Minifootball, La Bufera in preparazione per l’Europeo in Bulgaria

Dopo il titolo italiano gli over 45 di mister Mancuso in ritiro per l'impegno a Sofia a fine settembre. Nei ranghi anche l'esperto Giordano

Per il team messinese La Bufera, dopo la vittoria e la conquista del titolo italiano avvenuta lo scorso giugno a Cesena, arriva la competizione continentale. La squadra over 45 è stata inserita in fascia 4 insieme a due squadre della Slovacchia e precisamente Semic Legends Bratislava e BFC Bardejov. Il sorteggio avvenuto l’1 settembre ha assegnato a La Bufera il Gruppo B insieme a Tazmannschaft Bucharest Romania, Pekara Valpek Danilovgrad Montenegro e alla squadra di Casa VMV Sofia.

L’europeo si svolgerà dal 24 al 28 settembre in Bulgaria a Sofia e sarà articolato in 4 categorie: Champions League, Champions League Womens, EuroCup e EuroCup Master. La squadra, in ritiro presso il Modello Stadium di Santa Margherita, sta affrontando la preparazione sotto l’attenta guida di mister Mancuso. Le sensazioni sono positive e la possibilità di approdare al turno successivo sembrano concrete.

Il capitano Sergio Tranfo si affida all’esperienza internazionale di Salvatore Giordano che nel 2024 ha disputato il campionato europeo vestendo la maglia della nazionale italiana. “Orgoglioso di far parte del gruppo della Bufera e di partecipare a questa splendida esperienza” sono le parole rilasciate da Salvatore Giordano.