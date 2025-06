Minifootball, la squadra messinese La Bufera vince il titolo italiano

Gli over 45 allenati da mister Giuseppe Mancuso hanno conquistato il titolo italiano nel calcio a 7 e a settembre saranno in Bulgaria per l'Europeo

MESSINA – La Bufera, squadra di calcio a 7 over 45, ha rappresentato Messina alle recenti fasi finali di Minifootball Italia a Cesena dal 20 al 22 giugno. Per gli atleti guidati da mister Giuseppe Mancuso è arrivata la vittoria nella propria categoria. Fresca di titolo nazionale La Bufera proseguirà la propria avventura a settembre a Sofia in Bulgaria dove proverà a conquistare il titolo Europeo.

Nella foto in evidenza ci sono: Carlo Martelli, Corrado Martelli, Renzo Morano, Salvo Giordano, Sergio Tranfo, mister Giuseppe Mancuso. Accosciati anche: Giuseppe La Fauci, Francesco Parisi, Luigi Gualtieri, Carmelo Briguglio, Fabio Trombetta.