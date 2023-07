Minissale in Bulgaria per il mondiale U23: "Emozionata per la nuova chiamata" - Tempostretto

Altra convocazione in Nazionale per la fisioterapista messinese che, dopo la tappa di Coppa del Mondo di Varese, si trova a Plovdiv: "Il sogno è l'Olimpiade"

Prosegue l’estate piena di avventure per Domiziana Minissale, fisioterapista messinese e atleta master della Sc Thalatta, che adesso si trova a Plovdiv in Bulgaria per il mondiale Under 23 di canottaggio. Nuova convocazione in Nazionale dunque per Minissale che al riguardo ha detto: “Sono molto emozionata e felice di questa seconda convocazione, credo significhi che il imo lavoro è stato apprezzato. Per me è motivo di orgoglio e ripaga gli studi e i sacrifici fatti finora”.

La manifestazione bulgara sulla carta ha preso il via nella giornata odierna, anche se non ci saranno gare fino a mercoledì, e si concluderà domenica prossima 23 luglio con le finali che assegneranno i titoli. “In nazionale mi sono resa conto – spiega Domiziana Minissale – che è un ambiente diverso, in tutte le componenti il livello è molto più alto. Parlo degli atleti, come dello staff tecnico e staff medico, chi ci arriva ce l’ha messa sicuramente tutta per esserci”.

Nel futuro prossimo della messinese difficilmente ci saranno momenti di pausa perché è anche la fisioterapista in campo di Akademia Sant’Anna, formazione in Serie A2 di pallavolo: “Di questo incarico confermato ringrazio il presidente Costantino e il medico dottor Ballarino che hanno avuto fiducia in me. Sarà un’annata competitiva e sul mio futuro dico che iniziando il percorso da fisioterapista sportiva puntavo alle Olimpiadi che restano il mio sogno e obiettivo”.