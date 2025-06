“Mio padre in carrozzina e l’auto come barriera, basta inciviltà”

Un cittadino racconta l'ennesimo episodio di posteggio e inciviltà a Messina

MESSINA – Un anziano in carrozzina e una macchina posteggiata in modo incivile. Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Immagino che la foto che vi trasmetto rappresenti una delle tante scene di ordinaria inciviltà che vi vengono denunciate. Mi trovavo in via Romagnosi angolo via della Munizione. Per me rappresenta una prima volta. Già perché è la prima volta che porto papà fuori in carrozzina dato che, fino allo scorso anno, riusciva a camminare con le sue gambe. Purtroppo, l’aggravarsi di tanti malanni oggi lo costringono ad avvalersi di tali ausili che, tuttavia, appaiono inutili davanti all’arroganza di chi ha la possibilità di uscire di casa, prendere la macchina e posteggiare dove capita, incurante dei disagi altrui, in spregio alle minime regole normative, di convivenza civile e consapevole di farla franca”.

Continua il cittadino: “Se è impossibile (ri)educare le persone e obbligarle a corsi serali di educazione civica, è possibile e doveroso denunciare, tutte le volte in cui se ne ha la possibilità, tali, arroganti, atteggiamenti. E lo farò fino a quando mio padre mi dirà grazie, tornando a casa, semplicemente perché l’ho portato a fare una passeggiata”.

Articoli correlati