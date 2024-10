Mirella Vinci è la nuova direttrice del Parco archeologico di Naxos-Taormina

Incarico a interim per la soprintendente ai Beni culturali di Messina

Mirella Vinci è la nuova direttrice a interim del Parco archeologico di Naxos-Taormina. L’attuale soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Messina sostituisce in modo provvisorio l’archeologa Gabriella Tigano, in pensione dal 30 settembre.

Architetta, Vinci è anche commissaria straordinaria con i compiti del Comitato tecnico-scientifico del Parco archeologico di Tindari per un periodo non superiore a tre mesi. Nomina regionale con decreto assessoriale del 13 settembre scorso in attesa della composizione del nuovo organo.

