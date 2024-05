Cripta del Duomo, il restauro terminerà a fine anno. E poi Badiazza, Madonnina e Zona falcata VIDEO

Nuova vita per i luoghi simbolo di Messina. I progetti portati avanti dalla soprintendenza ai Beni culturali

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La maggior parte dei messinesi non ci ha mai messo piede. La cripta del Duomo ritroverà la sua antica bellezza grazie ai lavori di restauro. Gli interventi diretti e seguiti personalmente dalla soprintendente ai Beni culturali Mirella Vinci proseguiranno fino alla fine del 2024. Poi la città potrà finalmente visitarla, così come i turisti e le persone con disabilità. Sì perché il progetto prevede anche azioni mirate a far diventare la cripta un’attrazione turistica accessibile a tutti.

badiazza

I luoghi negati ritroveranno la loro antica bellezza

E poi i lavori di restauro e messa in sicurezza della Badiazza, la Stele della Madonnina e i tre cantieri della Zona falcata. Anche questi luoghi per troppo tempo negati alla fruizione dei messinesi e dei visitatori. Da queste bellezze le attività turistico-culturali avranno sicuramente nuova linfa. Anche qui è la soprintendenza a vigilare sull’esecuzione dei lavori.