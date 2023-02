Miriam Asmundo ufficialmente candidata sindaco: "Sogno una Roccalumera migliore" - Tempostretto

Dopo Giuseppe Saitta, anche l'attuale vicesindaco sarà in campo nelle tornata elettorale di maggio

ROCCALUMERA – Dopo l’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Giuseppe Saitta, anche Miriam Asmundo, attuale vicesindaco, rompe gli indugi e scende in campo. Una candidatura, la sua, che era nell’aria ormai da settimane ma che questa mattina è stata ufficializzata dalla diretta interessata. “In questo periodo – ha spiegato Asmundo – ho avuto una serie di interlocuzioni con vari gruppi politici e, spinta soprattutto dall’entusiasmo e dall’affetto dei miei concittadini, ho deciso di scendere in campo per la prossima tornata elettorale come candidata a sindaco”.

“Voglio portare Roccalumera fuori da vecchie logiche”

“Ho preso questa decisione con determinatezza e coraggio – ha proseguito Miriamo Asmundo – e continuerò, anche nel corso questa campagna elettorale, all’ascolto della gente, proseguendo con ancora più forza il mio progetto “Orto Idea”. Punto a formare squadra nuova, fatta di persone nuove, competenti e che possano portare avanti il futuro di Roccalumera, lontano da vecchie logiche”.

Miriam Asmundo dovrebbe essere l’unica donna candidata sindaco, mentre si attende che anche Sicilia Vera ufficializzi il proprio candidato (in pole position c’è il deputato regionale Pippo Lombardo). “Immagino un modello nuovo per il nostro bellissimo centro – ha concluso Asmundo – che si ispiri ai paesi limitrofi, le cui amministrazioni giovani e dinamiche hanno fatto rinascere i propri paesi. Gli incarichi che ho ricoperto in questi anni, come vicesindaco e assessore, mi hanno dato l’opportunità di crescere e conoscere da dentro la macchina amministrativa, valutandone a fondo le criticità. Sogno una Roccalumera migliore, con una comunità unita alla ricerca del meglio per il nostro paese”.

