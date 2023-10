"Miti e leggende di Sicilia", l'inaugurazione dell'esposizione sabato alla Biblioteca regionale - Tempostretto

Una mostra di dipinti dell'Artista a tutto tondo Antonino Siragusa

MESSINA – Sabato 21 Ottobre 2023, alle ore 17, nel Salone Eventi della Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” si terrà il vernissage dell’Esposizione “Miti e leggende di Sicilia”, una mostra di dipinti dell’Artista a tutto tondo Antonino Siragusa, quale tributo alla Trinacria, per rivivere attraverso il Suo sentire l’Amore profondo per la Sicilia. L’esposizione pittorica sarà corredata da una decina di poesie composte dallo stesso Maestro Siragusa, quasi a costituire un pamphlet di immagini e versi. In “Miti e Leggende di Sicilia”, l’artista intende dare al visitatore una chiara lettura di quelli che sono i simboli della Sicilia: il paesaggio, gli usi e i costumi del folclore, gli emblemi che la rappresentano e la rendono perenne Musa dal fascino magnetico, concreta e astratta al contempo. Dopo la giornata inaugurale, l’esposizione resterà fruibile dal 23 ottobre fino al 2 novembre: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e mercoledì, anche di pomeriggio, dalle 15 alle 17.30.