Non bisogna arrendersi, prima o poi ce la faremo a sconfiggere gli incivili a Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ennesima prova di inciviltà: non ne verremo mai fuori. Siamo in via San Jachiddu all’entrata di un supermercato”.

Nella foto si vedono vecchi mobili abbandonati da qualche incivile. Vogliamo, però, incoraggiare il nostro lettore: prima o poi riusciremo, con l’impegno di tutti, a sconfiggere questi comportamenti.