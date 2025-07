Mobilità, ambiente, giovani e qualità urbana: altri 15 milioni dai fondi POC per Messina

Tra gli interventi strategici anche un programma di gestione sostenibile delle acque meteoriche e l'efficientamento di Palazzo Zanca e dell'acquario

MESSINA – Più di 15 milioni di euro per nuovi interventi sul welfare giovanile, riqualificazione del territorio, spazi urbani, promozione, spiagge e servizi. È questo l’obiettivo delle nuove risorse intercettate dal Comune di Messina nell’ambito dei piani POC Metro I e IV, approvate con la delibera n.540 del 25 luglio 2025.

Tra le principali novità, il programma “Proteggi Messina” per la gestione sostenibile delle acque meteoriche; il completamento dell’efficientamento energetico di Palazzo Zanca e dell’Acquario comunale; la realizzazione di nuove piazzette tematiche e spazi pubblici riqualificati; i progetti HO-ME e WAY 2.0, rivolti al potenziamento del welfare giovanile; il piano “Bandiera Blu”, per la valorizzazione e la sostenibilità delle coste cittadine.

Basile: “Azioni mirate su mobilità, ambiente e qualità urbana”

Basile ha spiegato: “Con questi interventi puntiamo a trasformare concretamente la città attraverso azioni mirate che rispondono alle esigenze di mobilità, ambiente, inclusione e qualità urbana. Messina continua a crescere come città europea, moderna, digitale e sostenibile, grazie a sistemi integrati di pianificazione e gestione che mettono al centro il cittadino e il territorio”.