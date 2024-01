Modica: ”Abbiamo vuoti da riempire. Rosafio? Da capire quanti minuti ha”

Vigilia della sfida tra il Messina e l’Audace Cerignola, mister Giacomo Modica presentando la gara ha accennato anche al mercato

MESSINA – La Serie C ripartirà domani, il Messina atteso alle ore 14 in campo al Franco Scoglio contro l’Audace Cerignola che la precede in classifica in zona play off. Da pochi giorni aperto il mercato e già molto attive tutte le squadre: “Dovremmo attivarci anche noi sul mercato – spiega l’allenatore Giacomo Modica – abbiamo intanto portato Rosafio a cui diamo il benvenuto e cercheremo e cercheranno attraverso la disponibilità e il desiderio di mettere a punto questa squadra di trovare i tasselli che mancavano e spero che anche noi saremo all’altezza degli altri”.

Continuando sul mercato il mister prosegue: “Cercheremo di essere pronti anche noi anche se il tempo passa e qualcosa dovremo pur fare. Valuteremo stato attuale della rosa, ci sono ruoli scoperti che vanno subito coperti. Ci sono due modi per fare mercato aziendalista e la seconda che puoi avvalerti di quello che c’è, io faccio l’allenatore e quindi quelli che mi portano li alleno. Ad inizio stagione è stato detto che abbiamo fatto la squadra noi, non è completamente corretto e veritiero, nel mercato adesso deve essere sistemato qualcosa, copriamo dove siamo scoperti. È sotto gli occhi di tutti che ci mancano un portiere secondo un terzino che ci manca dall’inizio, dobbiamo puntellare qualcosa in mezzo al campo uno per ruolo, si sa dove bisogna coprire. Il presidente da quel che so ha voglia di migliorare questa squadra e siamo in attesa”.

L’avversario Audace Cerignola “è una bella realtà”

Il Messina si è preparato con un richiamo atletico: “Per quanto riguarda gli allenamenti bisogna vedere in partita e capire, abbiamo potuto lavorare in maniera razionata puntando sulla corsa nella fase iniziale, le verifiche partiranno da domani e siamo tutti sotto esame. Dobbiamo vedere come si spingerà questa squadra nel girone di ritorno”.

“Loro hanno defezioni? Io non mi sono mai lamentato ma noi siamo in sedici, questi siamo e cerchiamo di far bene. L’anno scorso l’Audace Cerignola è arrivato a fare seconda parte di play off. Una piccola città con una struttura importante e abbiamo massimo rispetto per quanto fatto di lodevole, ma ci siamo anche noi nel fare la partita”.

Su Rosafio conclude: “Dobbiamo rispettare le condizioni attuali e capire la sua condizione fisica e capire che durata può avere. Non ha giocato tanto anche a causa di un virus ma se l’abbiamo scelto e voluto crediamo in lui. Non lo responsabilizziamo come un salvatore della patria, abbiamo avuto la fortuna, grazie anche alla sua volontà di tornare a Messina, di averlo e questo ci onora e lusinga. Dobbiamo capire quanti minuti ha nelle gambe”.

