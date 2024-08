Modica alla vigilia di Cerignola: “Il Messina ha avuto due giorni in meno di recupero”

L'allenatore ha anche fatto il punto sul momento della squadra. Ecco la lista dei convocati

MESSINA – Terminata la rifinitura questa mattina a L’Ambiente Stadium il mister Giacomo Modica ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all’ufficio stampa prima della partenza alla volta di Cerignola. Oggi vigilia della seconda giornata del campionato di Serie C che avrà luogo domani sera allo stadio “Monterisi” con fischio d’inizio alle ore 20:45.

Il mister ha chiarito lo stato fisico dei suoi calciatori dopo l’impegno col Potenza: “In questo momento la squadra sta bene, abbiamo avuto meno recupero rispetto al Cerignola che ha giocato due giorni prima. Abbiamo cercato di bilanciare le energie che dobbiamo andare a spendere domani. Abbiamo recuperato Marino e Cominetti da due affaticamenti, è arrivato Petrucci e sarà tra i convocati”.

Riguardo l’avversario Cerignola ha aggiunto: “Incontreremo una squadra importante e che da anni si consolida e si conferma nell’élite di questo girone. Da tre anni fanno i playoff ed è una squadra allenata da uno dei più bravi allenatori della Serie C, lo conosco e so che merita queste opportunità importanti”.

Tornando alla propria rosa a disposizione Giacomo Modica conclude: “Abbiamo scelto questi ragazzi consapevolmente rispetto al nostro budget, ma soprattutto per quello che possono rappresentare a livello morale, tecnico e di motivazione. Sono molto contento e felice di quanto hanno fatto contro il Potenza, dobbiamo migliorare lo stato fisico e la qualità tecnica. Con Petrucci abbiamo preso un giocatore importante di grande qualità e spessore, serve che entri dentro il nostro mondo per capire bene quanta benzina ha, in attesa di recuperare anche Re e Morleo”.

I convocati per Audace Cerignola – Acr Messina

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Ndir Mame Ass (2001), Antonio Marino (1988), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002), Bryan Mameli (2007).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Vincenzo Garofalo (1999), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Diego Orlando Simonetta (2002), Domenico Anzelmo (2004), Davide Petrucci (1991).

Attaccanti: Pierluca Luciani (2002), Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Martino Cominetti (1998), Gabriel Antonio Adragna (2006).

Articoli correlati