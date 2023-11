Modica: “Il Messina alterna euforia a momenti bui. Bisogna pazientare” - Tempostretto

Vigilia di Messina Benevento, mister Modica presenta la sfida: “Ogni partita farà storia a sé. Il Benevento punta a traguardi importanti”

MESSINA – “La squadra è consapevole che non ha fatto bene e lo so anche io – esordisce così mister Modica – abbiamo avuto 48 ore per leccarci le ferite e prepararci”. Il Benevento viene da 10 risultati utili consecutivi e ha 22 punti in classifica. L’opinione dell’allenatore del Messina sugli avversari e che “hanno una loro identità e giocano un buon calcio. In un passato recente hanno fatto serie B e serie A e sotto questo punto di vista hanno impianto ed organizzazione”.

Sul quello che dovrà fare il Messina: “Mi aspetto una reazione dai miei, abbiamo avuto poco tempo come spesso ci capita, non ci alleniamo più come si deve da tempo con partite ogni tre giorni. Dobbiamo essere convincenti anche per chi ci viene a vedere. Alterniamo cose belle a cose meno belle, deve uscire la nostra capacità di contrapporci contro grandi squadre e ogni partita fa storia a se. Mettiamo ritmo e intensità in campo, o almeno quello che abbiamo. Penso che loro inizialmente avevano come obiettivo quello di raggiungere traguardi importanti e stanno mantenendo l’iter del loro progetto”.

Sul momento del Messina e le reazioni dell’ambiente mister Modica precisa: “Noi abbiamo quest’aria a tratti euforica e a tratti ci deprimiamo. Dobbiamo cercare il giusto equilibrio da tutti i lati e cercare di compattarci per fare il nostro campionato. L’obiettivo è fare bella figura e arrivare all’ultima giornata senza dover fare i playout, non è una squadra che non ha belle qualità. Ci vuole solo un po’ più di tempo, non vendiamo fumo agli occhi alla tifoseria, ci saranno momenti bui e cadute, come anche momenti belli. È il percorso di gente che viene da categoria inferiori. Non conosce il campo ma ha qualità. Bisogna pazientare, non so quanta pazienza ci sia intorno alla squadra. Capisco che siamo Messina, una piazza importante ma ricordo che dobbiamo contrapporci a situazioni che ci sono”.

Condizioni della squadra

“La squadra sta bene – sono le parole di Giacomo Modica – non cambia la condizione fisica, può cambiare il quadro psicologico dopo il Taranto. Una squadra forte deve reagire immediatamente. Arriverà da noi una squadra importante, loro vengono da 10 risultati utili consecutivi ma per la legge dei grandi numeri devono avere una battuta d’arresto e speriamo l’abbiano qui”.

Sui singoli: “Luciani sta bene, ha avuto una leggera contrattura, ma stamattina si è allenato, ho ancora 24 ore per decidere. Se ha o non ha problemi, lo rispetto e stimo molto, ma a Taranto ho cambiato tanto della mia partita per la sua condizione e ci sono momenti in cui i giocatori devono stringere i denti. Zammit? Giocatore con qualità come ho ricordato, ma deve ancora imparare la nostra lingua, i nostri schemi, il nostro calcio”.

Articoli correlati