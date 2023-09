Modica: "Il pari sarebbe stato stretto, il portiere del Francavilla ha fatto 5 miracoli" - Tempostretto

Non è certamente felice di come è andata la partita mister Modica, che lascia intendere che la sua squadra meritava anche la vittoria

FRANCAVILLA FONTANA – Matura la prima sconfitta stagionale del Messina e mister Modica, in conferenza stampa post partita, appare abbastanza contrariato: “Ci è forse mancata, anche se non piace dirlo, fortuna. Il Francavilla ha fatto 10/15 minuti nel primo tempo molto importanti e ci ha messo in difficoltà. Poi siamo usciti pure noi e abbiamo avuto la sfortuna di trovare contro un portiere che ha fatto cinque miracoli” spiega Modica riguardo l’estremo difensore pugliese Forte.

Commentando la reazione della sua squadra, maturata in un secondo tempo in cui a detta dell’allenatore dei peloritani è mancato più di un gol, ha detto: “Non abbiamo ottenuto un punto che sarebbe stato comunque striminzito. Nel secondo tempo siamo stati in campo in maniera imponente, il nostro portiere non ha fatto una parata, questa è la strada giusta che deve percorrere la mia squadra al di là del risultato”.

Sperando che non diventi una consuetudine, Giacomo Modica è tornato a ripetere che la prestazione c’è stata ma che non è stato conseguito il risultato. Prossimo impegno del Messina fra una settimana, l’1 ottobre, alle ore 14, in casa al “Franco Scoglio”.

Articoli correlati