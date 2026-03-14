 Molesta commessa malgrado divieto di avvicinamento, 85enne ai domiciliari

Molesta commessa malgrado divieto di avvicinamento, 85enne ai domiciliari

Alessandra Serio

Molesta commessa malgrado divieto di avvicinamento, 85enne ai domiciliari

sabato 14 Marzo 2026 - 12:15

L'anziano messinese si presentava in negozio e a casa, malgrado il rifiuto della donna

Messina – Si è presentato nuovamente nel negozio dove lei lavorava, violando il divieto di avvicinamento disposto dal giudice, pretendendo di essere servito esclusivamente dalla “sua” commessa e molestandola con insistenti domande sulla vita privata. Non era la prima volta che tutto ciò accadeva, per questo la donna ha avvisato i carabinieri. Protagonista della vicenda un 85enne messinese di Santo Stefano Medio, che dopo l’ennesimo intervento dei militari dell’Arma è ora ai domiciliari.

La “sua” commessa

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima era scattato a febbraio scorso, dopo la denuncia della commessa. La donna aveva raccontato che l’anziano si era invaghito di lei e si presentava giorno dopo giorno in negozio, facendosi sempre più insistente tanto da spaventarla. Malgrado il rifiuto di lei, l’85enne si era presentato con regali di vario genere anche a casa. Era così arrivato il provvedimento del giudice, che però l’85enne non ha rispettato.

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