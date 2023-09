Mondello: "I cordoli? Per evitare il Far West in strada" VIDEO - Tempostretto

Messina. Il vicesindaco e assessore fa riferimento al codice della strada e alla necessità d'affermare una cultura della sicurezza

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Basta Far West in strada. Il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità urbana Salvatore Mondello risponde alle domande sui cordoli e fa riferimento al codice della strada: “Sul corso Cavour non cambia nulla. Le strisce gialle erano giùà presenti. I mezzi non autorizzati non potevano passare nella pista ciclabile e nelle corsie d’emergenza. La barriera fisica deriva dalla mancanza generale di cultura della sicurezza. Corso Cavour, nell’ultimo decennio, è diventata una delle strade più pericolose della città”.

In particolare, i cordoli sono stati installati su tutto il corso Cavour, poi sul tratto basso del viale Boccetta e si sta proseguendo sul viale San Martino, a monte e a valle. Aggiunge il vicesindaco: “Mi auguro che Messina, a livello di civiltà, raggiunga il livello delle altre città di pari rango. Si tratta di un lavoro da fare nel tempo, nell’ottica della nostra programmazione su mobilità e traffico urbano”.

