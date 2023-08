Mondello: "I parcheggi e il trasporto pubblico migliorano la qualità della vita a Messina" VIDEO - Tempostretto

Il vicesindaco e assessore intervistato in occasione dell'inaugurazione del parcheggio di viale Europa Est

MESSINA – I parcheggi, il trasporto pubblico locale e la strategia per la una città meno congestionata dalle automobili. Il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità urbana Salvatore Mondello inaugura il parcheggio di viale Europa Est e guarda al futuro. Ma prima parte dal passato: “Dalle scelte del 2018 con la Giunta De Luca. Dagli studi del Piano generale del traffico urbano emergeva che, per ogni parcheggio, girano 4 auto. Un dato impressionante, dato il numero spropositato di macchine a Messina. Assieme ai parcheggi, abbiamo rafforzato, con Atm, e continueremo a farlo, il trasporto pubblico. 78 nuovi bus, di nuova generazione, arriveranno nel prossimo anno e mezzo”.

Continua Mondello: “Continueremo inoltre, come parcheggi, con il terzo blocco di viale Europa. E, dopo quello d’interscambio a Bordonaro, consegneremo in settimana il parcheggio Socrate Gazzi. A metà settembre via Catania e Palmara: Stagno d’Alcontres in fase di completamento e così Campo delle Vettovaglie. La via Don Blasco? Abbiamo acquisito un appalto che aveva al proprio interno una serie d’insidie, oggi superate. Il completamento si sta realizzando con le dovute attenzioni. Bonifica ambientale e rimozioni di mezzi demoliti richiedono la massima cura”.

