Mongiuffi Melia: aperte le iscrizioni per la 20. edizione di San Martino

Gli espositori possono presentare domanda di partecipazione entro il 27 ottobre

Visto il successo di critica e soprattutto di presenze della passata edizione (con 30 stand espositivi e circa 2000 visitatori), l’amministrazione comunale di Mongiuffi Melia ha ufficialmente aperto le iscrizioni per gli espositori che intendono partecipare alla 20a edizione della “Mostra mercato e degustazione dei prodotti tipici e dell’artigianato siciliano denominata ‘San Martino Odori e Sapori della Valle del Ghiodaro’“.

La manifestazione si svolgerà il prossimo 8 e 9 novembre lungo le vie principali del centro abitato di Melia.

“Questa manifestazione – dice il sindaco Rosario D’Amore -, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e giunta ormai alla sua 20a edizione, ha lo scopo di far conoscere, promuovere e valorizzare il territorio, le tradizioni, la cultura, l’artigianato e i prodotti dell’enogastronomia locale e siciliana. A giorni, sarà presentato il programma definitivo della manifestazione che quest’anno si preannuncia ricco di sorprese e novità.

Informazioni e scadenza

È stato istituito al Comune un ufficio informazioni attivo:

dal Lunedì al venerdì: dalle ore 09:30 alle ore 13:00

dalle ore 09:30 alle ore 13:00 Martedì e giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Per informazioni, contattare il numero di telefono 0942/20006.

La scadenza per la presentazione delle richieste di partecipazione come espositore è fissata per il 27 ottobre prossimo.

Per ulteriori informazioni e per poter scaricare i moduli di partecipazione, è possibile consultare il sito internet comunale.