 Monocolore dei nuotatori dell'UniMe nel miglio del 6° Avola Openwater

Monocolore dei nuotatori dell’UniMe nel miglio del 6° Avola Openwater

Simone Milioti

Monocolore dei nuotatori dell’UniMe nel miglio del 6° Avola Openwater

Tag:

martedì 09 Settembre 2025 - 16:20

Nella quinta tappa del circuito siciliano in acque libere Gabriele Molonia, Cristian Molonia e Alessandro Irrera salgono sul podio assoluto della prova veloce

L’estate sta finendo e anche il circuito Openwater siciliano. La scorsa domenica è toccato alla cittadina di Avola ospitare la quinta tappa del Grand Prix, un triplo appuntamento visto che oltre alla prova di fondo di 5 km e il miglio si è disputata anche la staffetta. Buoni risultati sono arrivati dai peloritani tesserati con la Ssd UniMe e anche dai Master messinesi.

In particolare nella prova sprint, il miglio circa 1,8 km, a vincere la prova è stato Gabriele Molonia in 23’59” davanti al fratello Cristian 24’20” e terzo completando un podio tutto universitario Alessandro Irrera in 24’44”. I tre sono stati anche primi nelle rispettive categorie: Cadetti-Seniores per Gabriele, Ragazzi per Cristian e Juniores per Alessandro. Quattordicesimo e quindicesimo assoluti anche i fratelli Cucè, Mattia e Angelo, dell’Ulysse che hanno chiuso nella top10 della categoria Ragazzi.

I piazzamenti nella 5 km

Al mattino si era svolta la prova di fondo di 5 km, anche in questo caso un nuotatore del’UniMe, Alessandro Galletta, si è messo in luce chiudendo al quinto posto assoluto in 57’51” che gli è valso l’argento nella categoria Ragazzi, quarto Irrera tra i Juniores, piazzati in top 10 di categoria i fratelli Cucè del’Ulysse anche in questa prova.

I risultati dei Master

Tra i Master Giovanni Lombardo (Nuoto Milazzo) è decimo assoluto e argento nella categoria M50, Marco Irrera (Nuoto Milazzo) chiude diciottesimo assoluto e oro nella categoria M45. Nel miglio arriva il sesto posto assoluto di Nicola Venuti (Ulysse) e oro categoria M40, il ventunesimo di Giovanni Lombardo (TriRock) e argento M50, ancora Marco Irrera (TriRock) e Santi Gentiluomo (Power Team Messina) entrambi bronzo nelle categoria M45 e M55, infine dodicesima assoluta e argento di categoria Daniela Impollonia (Ulysse) nella categoria F40.

Immagine in evidenza di Annamaria Mangiacasale

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
“Quale futuro per l’Unione europea?”, il libro della messinese Letizia Salvo
De Luca e la “gogna mediatica”: “Tolgo il video ma i rifiuti non si lanciano dal balcone”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED