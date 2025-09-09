Monocolore dei nuotatori dell’UniMe nel miglio del 6° Avola Openwater

Nella quinta tappa del circuito siciliano in acque libere Gabriele Molonia, Cristian Molonia e Alessandro Irrera salgono sul podio assoluto della prova veloce

L’estate sta finendo e anche il circuito Openwater siciliano. La scorsa domenica è toccato alla cittadina di Avola ospitare la quinta tappa del Grand Prix, un triplo appuntamento visto che oltre alla prova di fondo di 5 km e il miglio si è disputata anche la staffetta. Buoni risultati sono arrivati dai peloritani tesserati con la Ssd UniMe e anche dai Master messinesi.

In particolare nella prova sprint, il miglio circa 1,8 km, a vincere la prova è stato Gabriele Molonia in 23’59” davanti al fratello Cristian 24’20” e terzo completando un podio tutto universitario Alessandro Irrera in 24’44”. I tre sono stati anche primi nelle rispettive categorie: Cadetti-Seniores per Gabriele, Ragazzi per Cristian e Juniores per Alessandro. Quattordicesimo e quindicesimo assoluti anche i fratelli Cucè, Mattia e Angelo, dell’Ulysse che hanno chiuso nella top10 della categoria Ragazzi.

I piazzamenti nella 5 km

Al mattino si era svolta la prova di fondo di 5 km, anche in questo caso un nuotatore del’UniMe, Alessandro Galletta, si è messo in luce chiudendo al quinto posto assoluto in 57’51” che gli è valso l’argento nella categoria Ragazzi, quarto Irrera tra i Juniores, piazzati in top 10 di categoria i fratelli Cucè del’Ulysse anche in questa prova.

I risultati dei Master

Tra i Master Giovanni Lombardo (Nuoto Milazzo) è decimo assoluto e argento nella categoria M50, Marco Irrera (Nuoto Milazzo) chiude diciottesimo assoluto e oro nella categoria M45. Nel miglio arriva il sesto posto assoluto di Nicola Venuti (Ulysse) e oro categoria M40, il ventunesimo di Giovanni Lombardo (TriRock) e argento M50, ancora Marco Irrera (TriRock) e Santi Gentiluomo (Power Team Messina) entrambi bronzo nelle categoria M45 e M55, infine dodicesima assoluta e argento di categoria Daniela Impollonia (Ulysse) nella categoria F40.

Immagine in evidenza di Annamaria Mangiacasale