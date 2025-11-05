Monti Peloritani, a Santa Maria Alemanna si parla di tutela e sviluppo ecosostenibile

Venerdì 7 novembre alle 17

MESSINA – I riflettori si accendono sui Monti Peloritani in un incontro pubblico dedicato alla loro “tutela e sviluppo ecosostenibile”. L’evento, promosso e organizzato da Arci Sport, con il contributo di Uisp sportpertutti Comitato di Messina, riunirà istituzioni, esperti e sindaci per discutere il futuro del patrimonio naturale messinese.

L’appuntamento è fissato per venerdì 7 novembre 2025, alle ore 17, a Santa Maria Alemanna, Messina. L’incontro è aperto al pubblico e invita cittadini e associazioni a partecipare attivamente.

Relatori e ospiti

L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama istituzionale e ambientale:

Saluti Istituzionali: Saranno portati da Federico Basile , Sindaco della Città Metropolitana di Messina, e da Marcello Aricò , Presidente Asd ReColaPesce.

Saranno portati da , Sindaco della Città Metropolitana di Messina, e da , Presidente Asd ReColaPesce. Interventi e Contributi: Il dibattito vedrà la partecipazione dell’Assessore allo Sport e attività produttive del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro . Saranno presenti anche i Sindaci di due comuni montani, Giovanni De Luca (Sindaco di Fiumedinisi) e Michele Lemmo (Sindaco di Tripi).

Il dibattito vedrà la partecipazione dell’Assessore allo Sport e attività produttive del Comune di Messina, . Saranno presenti anche i Sindaci di due comuni montani, (Sindaco di Fiumedinisi) e (Sindaco di Tripi). Esperti del Settore: Il panel includerà: Giovanni Cavallaro , Dirigente Serizio 12 IrfMe. Alessandro Crisafulli , Botanico. Giovanni Dell’Acqua , Dirigente Servizio Viabilità. Anna Giordano , Ambientalista. Gianni Mento , Past President Cai Sicilia. Pierpaolo Zampieri , Geologo.

Il panel includerà:

L’incontro sarà introdotto e moderato da Santino Cannavò di Uisp Messina. La discussione si concentrerà sulle strategie per bilanciare la protezione del delicato ecosistema dei Peloritani con le opportunità di sviluppo sostenibile che l’area può offrire.