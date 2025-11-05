 Monti Peloritani, a Santa Maria Alemanna si parla di tutela e sviluppo ecosostenibile

Monti Peloritani, a Santa Maria Alemanna si parla di tutela e sviluppo ecosostenibile

Redazione

Monti Peloritani, a Santa Maria Alemanna si parla di tutela e sviluppo ecosostenibile

mercoledì 05 Novembre 2025 - 10:10

Venerdì 7 novembre alle 17

MESSINA – I riflettori si accendono sui Monti Peloritani in un incontro pubblico dedicato alla loro “tutela e sviluppo ecosostenibile”. L’evento, promosso e organizzato da Arci Sport, con il contributo di Uisp sportpertutti Comitato di Messina, riunirà istituzioni, esperti e sindaci per discutere il futuro del patrimonio naturale messinese.

L’appuntamento è fissato per venerdì 7 novembre 2025, alle ore 17, a Santa Maria Alemanna, Messina. L’incontro è aperto al pubblico e invita cittadini e associazioni a partecipare attivamente.

Relatori e ospiti

L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama istituzionale e ambientale:

  • Saluti Istituzionali: Saranno portati da Federico Basile, Sindaco della Città Metropolitana di Messina, e da Marcello Aricò, Presidente Asd ReColaPesce.
  • Interventi e Contributi: Il dibattito vedrà la partecipazione dell’Assessore allo Sport e attività produttive del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro. Saranno presenti anche i Sindaci di due comuni montani, Giovanni De Luca (Sindaco di Fiumedinisi) e Michele Lemmo (Sindaco di Tripi).
  • Esperti del Settore: Il panel includerà:
    • Giovanni Cavallaro, Dirigente Serizio 12 IrfMe.
    • Alessandro Crisafulli, Botanico.
    • Giovanni Dell’Acqua, Dirigente Servizio Viabilità.
    • Anna Giordano, Ambientalista.
    • Gianni Mento, Past President Cai Sicilia.
    • Pierpaolo Zampieri, Geologo.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Santino Cannavò di Uisp Messina. La discussione si concentrerà sulle strategie per bilanciare la protezione del delicato ecosistema dei Peloritani con le opportunità di sviluppo sostenibile che l’area può offrire.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestato camionista ragusano diretto a Messina
Caso Augliera. L’autopsia non scioglie i dubbi sul Tso mortale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED