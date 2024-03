Morì a 24 anni in incidente mortale a Messina, processo da rifare per l’automobilista

Annullata la condanna a 5 anni per il 33enne accusato dell'omicidio stradale di Gianluca Cerra

MESSINA- E’ da rifare il processo d’appello a Giuseppe Iovino, il conducente della Fiat Idea che il 30 marzo 2019 si scontrò con la Honda Sh 300 di Gianluca Cerra, rimasto a terra senza vita. Aveva soltanto 24 anni.

Il processo per omicidio stradale

Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di secondo grado stabilita a Messina nel novembre 2022, che condannava l’automobilista a 5 anni di reclusione per omicidio stradale. In appello la Corte aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado per Iovino. Sentenza che aveva stabilito anche i risarcimenti ai familiari del giovane, tra i 100 e i 40 mila euro di provvisionali più il diritto al risarcimento da quantificare in sede civile. La Suprema Corte invece ha annullato la condanna rinviando gli atti per un nuovo esame alla Corte d’Appello, stavolta in diversa composizione.

L’incidente

L’impatto terribile è avvenuto in via D’Anfuso. Gianluca non è sopravvissuto allo schianto sull’asfalto, dopo lo scontro tra il suo scooter e l’utilitaria condotta dal 28enne di Bisconte, all’incrocio con la via Di Giovanni. Quando il 188 è arrivato per il ragazzo non c’era più niente da fare: l’ambulanza ha portato via il suo corpo senza vita mentre la Polizia Municipale metteva in sicurezza il traffico ed effettuava i rilievi sotto gli occhi di tanti amici e conoscenti di Gianluca e i pianti strazianti dei suoi genitori.

Il 24enne di Galati Sant’Anna si era appena allontanato dal supermercato dove era impiegato per la pausa pranzo. Quel giorno non era di turno, era andato a lavoro per sostituire un collega. E’ stato il suo l’ultimo giorno di lavoro e di vita.