Gianluca Santisi

Morta al Policlinico l’80enne travolta da un’auto sul lungomare di S. Teresa

martedì 14 Ottobre 2025 - 20:02

Clara Garigali, di Limina, si è spenta questo pomeriggio. Giovedì scorso era stata investita da un'auto mentre attraversava la strada

MESSINA – Si è spenta oggi al Policlinico Clara Garigali, l’80enne di Limina investita giovedì scorso sul lungomare di S. Teresa. La donna stava attraversando la strada quando è stata colpita da un veicolo in transito, una Volkswagen Golf che procedeva in direzione Messina, alla cui guida c’era un 59enne di Savoca. L’80enne aveva battuto violentemente la testa ed era stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina dove era stata operata nel reparto di Neurochirurgia e poi trasferita in Rianimazione. Le sue condizioni sono però peggiorate fino al decesso di oggi.

La Procura della Repubblica di Messina ha aperto un’inchiesta sull’incidente. Sono state esaminate le telecamere di videosorveglianza installate sul lungomare che hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti. Con il decesso dell’80enne, la posizione del conducente dell’auto si aggraverà.

