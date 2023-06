Morte Berlusconi. Il cordoglio della politica calabrese, Occhiuto: "se ne va un grande uomo" - Tempostretto

Numerosi sono i messaggi di cordoglio istituzionali e della politica calabrese che stanno giungendo in queste ore per la morte di Silvio Berlusconi

A qualche ora dalla scomparsa del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in Calabria cominciano a registrarsi i primi messaggi di cordoglio, istituzionali e dei vari partiti politici. Per il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, oggi è un giorno triste, perchè se ne va un grande uomo. “Il presidente Silvio Berlusconi non c’è più. Ha combattuto fino alla fine, come ha sempre fatto nella sua vita, con forza e determinazione. Se ne va un grande uomo, un grande leader, che ha fatto la storia del nostro Paese, e non solo, nell’imprenditoria, nello sport, nella politica. Oggi è un giorno molto triste. Sincero cordoglio alla famiglia Berlusconi, alla compagna Marta Fascina, agli amici più cari, a tutta la comunità di Forza Italia. Provo un dolore indescrivibile, lo stesso che in questo momento stanno provando milioni di italiani. Grazie presidente, grazie di tutto”.

Saccomanno (Lega): Cordoglio e dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi

“Grande perdita per l’Italia. Ho avuto l’onore di conoscere Silvio Berlusconi”. Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria. “Ho condiviso il suo pensiero aperto di geniale imprenditore e di lungimirante politico, che, però, è stato, ripetutamente vessato da una serie di processi, che hanno, in ogni modo, tentato e di fatto bloccato la sua azione riformatrice. Leader incontrastato, che ha lottato per cambiare e rinnovare l’Italia, ma che è stato fortemente contrastato da chi, invece, non voleva, assolutamente, che ciò avvenisse. Un grande dolore per chi lo ha conosciuto e ne ha apprezzato la finezza delle sue condotte e l’armonia delle sue parole. Una grave perdita per la Nazione e la politica. A tutta la famiglia ed alle persone care il cordoglio personale e del partito che rappresento in Calabria”.

Il senatore Mario Occhiuto (FI): “Lascia un vuoto non solo politico”

“Silvio Berlusconi si porta via un pezzo importante della storia del nostro Paese. Lascia un vuoto non solo politico: il valore della sua traccia è tutto nel dolore diffuso che oggi si avverte ovunque per la sua scomparsa. Non avremmo mai voluto che questo giorno arrivasse. Personalmente conservo preziosi ricordi, soprattutto privati, di cui mi ha fatto dono. Una personalità unica, un riferimento, un esempio di combattente a tutti i livelli. Cavaliere, presidente, grande uomo.

Ciao Silvio, grazie di tutto”.

Il Coordinamento regionale della Calabria di “Noi con l’Italia” si è detto «vicino alla famiglia Berlusconi ed ai militanti di Forza Italia per il grave lutto che ha colpito la famiglia. La dipartita di Silvio Berlusconi, statista e persona straordinaria, lascia un vuoto incolmabile sia sul piano politico che imprenditoriale». La nota stampa di cordoglio è a firma dei vari dirigenti di Partito: Franco Pichierri, Antonio Gerace, Riccardo Rosa, Maurizio Vento, Oreste Gualtieri, Nino Foti, Michele Ranieri e Pino Galati.