Mortelle. “La Bandiera Blu assediata dai rifiuti”

La suggestione di un contesto marino premiato dalla Bandiera Blu rovinata dall'azione degli incivili dei rifiuti

Messina – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ieri, domenica 21 settembre, sono andato a Mortelle Spiagge d’oro, dove c’è una baia veramente bella, una micro-vegetazione nella spiaggia, caratteristica degli ambienti adiacenti al mare e un corridoio di pietre suggestivo. Peccato, malgrado la trionfante bandiera blu che sventola gagliarda, il materasso e il rottame di motorino per non parlare dei rifiuti di carta e alimentari vari”.