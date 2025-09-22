 Mortelle. "La Bandiera Blu assediata dai rifiuti"

Mortelle. “La Bandiera Blu assediata dai rifiuti”

Segnalazione WhatsApp

Mortelle. “La Bandiera Blu assediata dai rifiuti”

Tag:

lunedì 22 Settembre 2025 - 07:43

La suggestione di un contesto marino premiato dalla Bandiera Blu rovinata dall'azione degli incivili dei rifiuti

Messina – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ieri, domenica 21 settembre, sono andato a Mortelle Spiagge d’oro, dove c’è una baia veramente bella, una micro-vegetazione nella spiaggia, caratteristica degli ambienti adiacenti al mare e un corridoio di pietre suggestivo. Peccato, malgrado la trionfante bandiera blu che sventola gagliarda, il materasso e il rottame di motorino per non parlare dei rifiuti di carta e alimentari vari”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
L’impatto ambientale del ponte, la Commissione europea chiede chiarimenti
Trovato morto Lillo Bisazza, il 71enne scomparso a Patti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED