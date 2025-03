Mostra, seminari e presentazioni di libri alla Biblioteca regionale

Gli appuntamenti di marzo e aprile a Messina

MESSINA – Giubileo 2025: le basiliche papali in foto e cartoline d’epoca alla Biblioteca regionale di Messina. Dopo l’inaugurazione, l’esposizione è in programma fino al 30 aprile. E sono in programma delle giornate seminariali presso la sala Lettura il 4 e l’11 aprile, dalle ore 17:30.

Oggi, invece, alle 17, è in programma, sempre nella sede in via I Settembre, la presentazione del libro “L’ombra del re Sole” di Pippo Lo Cascio. Dopo la direttrice Tommasa Siragusa, interverranno 𝐀𝐥𝐟𝐨𝐧𝐬𝐨 𝐋𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨, presidente BcSicilia, 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐨, giurista e già docente Università degli Studi di Messina. I Lavori saranno coordinati dalla professoressa 𝐒𝐚𝐛𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚, presidente BCsicilia sede di Messina con la partecipazione dell’autore. Il usicantore 𝐅𝐮𝐥𝐯𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐚 si esibirà in un canto /cunto sulla guerra di Messina del 1674-78, opera composta per l’occasione. L’evento, inserito nel quadro della manifestazione “30 libri in 30 giorni” promossa da BcSicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sarà arricchito da una mostra bibliografica, frutto di una ricerca tematica condotta dal personale.

Per i seminari, venerdì 4 aprile, i lavori si apriranno con Tommasa Siragusa, direttrice della Biblioteca, alla quale seguiranno i contributi di monsignor Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina, Paola Radici Colace, ordinario di Filologia classica a UniMe, e Rosa Maria Lucifora, associata Disu (Dipartimento degli studi umanistici) presso l’Università della Basilicata. Modererà Giuseppe Ruggeri, giornalista pubblicista e presidente dell’associazione Medici scrittori italiani.