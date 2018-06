Tony Cairoli in Indonesia cerca di riportarsi invetta al mondiale

Dodici. Sono tanti i punti che Cairoli dovrà cercare di recuperare su Herlings se vuole riottenere la tabella rossa da leader del mondiale. In Indonesia va di scena, sullo sferrato di Pangkal Pinang, la dodicesima tappa del motomondiale targato MXGP. Il nove volte campione del mondo, che due settimane fa a Ottobiano, aveva realizzato una doppietta ritrova Herlings, rientrato alle corse dopo la frattura alla clavicola destra rimediata il 13 giugno in allenamento.

A soli 17 giorni dall'infortunio dunque, l'olandese della KTM torna nuovamente a gaeggiare anche se, effettivamente, non si conosco le sue vere condizioni visto che gli allenamenti gli ha effettuati in bici piuttosto che in moto. Una chance troppo ghiotta per Cairoli che, a questo punto, potrebbe approfittarne per guadagnare ulteriore terreno sull’avversario se non addirittura portarsi in vetta al mondiale.

Lo scorso anno, a causa di un violento nubifragio, gara 2 fu proprio cancellata mentre, in gara 1, a trionfare era stato Shaun Simpson su Yamaha. Colenhoff e Desalle completavano il podio. Tony Cairoli chiudeva quarto ma ciò gli ha permesso di mantenere la tabella rossa da leader. Il pattese quest'anno ha un osso duro contro che porta il nome Herlings.

Adesso si spera che il nove volte campione del mondo riesca davvero nell'impresa e che possa iniziare una lunga cavalcata verso il decimo titolo iridato.