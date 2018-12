La scuderia CSt Sport al Monza Rally Historic sul gradino più alto del podio

Ancora una volta prestazione da incorniciare per la scuderia della CST Sport. Il team gioiosano sale sul gradino più alto del podio del Monza Rally Historic Show grazie all'ottima prova dei portacolori Totò Riolo e Gianfranco Rappa.

L’asso cerdese ed il co-driver palermitano sulla 4×4 giapponese curata dal Team Balletti sono stati protagonisti assoluti al Monza Circuit. Il duo CST Sport ha preso il comando della competizione sin dal primo crono e con una pronta rimonta già dopo la 3a Prova Speciale, non hanno più mollato la leadership mantenuta fino al traguardo finale, vincendo la prova di apertura della conclusiva giornata, la lunga “Grand Prix” di 27,190 Km.

Ottima prestazione per Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella che sulla Peugeot 208 curata dalla Autotecnica Rally2 hanno conquistato il 2° posto in R2B. Per il 25enne fiorentino ed il 23enne piemontese una gratificante gara di fine stagione a cui è mancato qualche elemento all’attacco decisivo nelle fasi iniziali. L’equipaggio ACI Team Italia, supportato da CST Sport, contraddistinto dal Giglio Fiorentino sulla vettura e testimonial dell’AIDO Firenze, dopo la gara show di fine stagione, ha già il pensiero rivolto alla serie tricolore 2019.