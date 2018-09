La scuderia CST Sport pronta ad affrontare il Rally Adriatico

Impegno sulla terra marchigiana per l’equipaggio ACI Team Italia, testimonial AIDO Firenze e supportato da CST Sport che cerca riscatto nel Tricolore junior sulla vettura della Autotecnica Rally2. Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella saranno impegnati nella 25esima edizione del Rally Adriatico.

Il 24 enne fiorentino ed il 22enne piemontese da sempre sono molto a loro agio sulla terra e durante i test hanno lavorato sull’assetto della Peugeot 208 per rendere l’energica vettura francese quanto più possibile precisa sul fondo sterrato. Adesso si tratterà di riscattarsi dalla sfortuna che nei due precedenti appuntamenti ha costretto i due giovani ad alzare bandiera bianca mentre erano sempre in lotta per il successo.

Per quanto concerne il percorso, sono 14 i tratti cronometrati in programma. La distanza completa del percorso è di 440,92 chilometri, dei quali 109 di distanza competitiva, mentre la gara riservata al Campionato Regionale (Coeff.2) si presenta più corta, con 70 chilometri di prove speciali, sui 305 totali. Si parte da Cingoli nella giornata odierna da Viale Valentini a Cingoli e la prima giornata chiuderà alle 19,10, con l’ingresso in notturna.

Domani il primo concorrente ne uscirà dalle 8,01 e l’arrivo finale, sempre a Cingoli, a partire dalle ore 19,00. Come di consueto totale la copertura streaming messa a punto da Acisport sarà prevista durante le due giornate già dalla prova spettacolo di venerdì nel crossodromo di Cingoli e con altri tre collegamenti streaming da riordino e arrivo del rally, visibili sul sito www.acisport.it e, sulla pagina Facebook ufficiale del Campionato italiano Rally.

Il duo tosco piemontese ha il supporto di CST Sport dinamica realtà gestionale al servizio dello sport, come Jolly Racing e porto Cervo, con cui l’equipaggio pianifica gli impegni sportivi e gli obiettivi, gli stessi che condivide con i partner che unitamente a Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella formano una solida e motivata squadra.