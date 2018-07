La Scuderia Nebrosport pronta per Cronoscalata Giarre Montesalice Milo

Fine settimana in "salita" per la scuderia della Nebrosport. Il team, con sede a Sant’Angelo di Brolo, è pronta per 20esima edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, kermesse motoristica organizzata dall’Automobil Club Acireale in sinergia con la scuderia Giarre Corse ed il patrocinio dei Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina e valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud e per il Campionato Siciliano della specialità.

Confermato pure per quest’anno il selettivo e tortuoso percorso da 6,4 km (da percorrere in due manche) che, da Macchia di Giarre, conduce sino alle porte di Milo (non prima di aver attraversato le frazioni di Miscarello e Montesalice), 473 metri più in alto, con una pendenza media del 7,39%. Le consuete verifiche tecniche e sportive, così come prevede il programma, saranno ospitatre a Santa Venerina nella giornata odierna. Domani spazio alle qualifiche mentre, nella giornata di domenica, ecco tenersi la gara con la direzione di gara affidata a Lucio Bonasera e Graziano Basile.

Tocca ancora al driver Salvatore Scibilia il compito di portare in alto i colori della Nebrosport. Il torrese, reduce dalla vittoria di classe e di gruppo dello scorso mese nella cronoscalata di Santo Stefano- Gambarie, cercherà la riconferma nelle posizioni alte della classifica al volante di Alfa Romeo 147 JTD di classe RSD 2.0.