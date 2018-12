La scuderia Nebrosport saluta la stagione con lo Slalom della Città Eblea

In casa Nebrosport tutto pronto per l'ultima gara stagionale. Il team santangiolese sarà presente allla quinta edizione dello Slalom della Città Eblea di Comiso. La kermesse, organizzata dalla Street Racers in collaborazione con Aci Sport e CONI, si svolgerà lungo la SS 115 per tre chilometri, partendo da Comiso verso Ragusa.

Unico portacolori della scuderia a prendere parte alla gara sarà Antonello Foti. Il driver umbertino, che nell’ultimo uscita allo Slalom dell’Etna aveva guadagnato un secondo posto di classe, scenderà in pista alla guida della francesina Peugeot 106 di classe E1 ITA 1600. Il programma prevede ove postazioni con start alle ore 09.00 e fine verso le ore 15.00. La premiazione si svolgerà a Comiso in piazza Gogol alle ore 16.30.