MoveMe, verso quota ottomila l'abbonamento di Atm con 20 euro - Tempostretto

MESSINA – “La prima Sfida dello Stretto organizzata da Atm Messina è vinta dal team Messina. Grazie ai miei compagni di squadra Gimmyghione e Silvia Bosurgi per questa vittoria. Complimenti ai nostri avversari della squadra Villa San Giovanni, composta dalla sindaca Giusy Caminiti, il presidente di Asstra (Associazione trasporti) Andrea Gibelli e alla bravissima attrice di Mare fuori, Giovanna Sannino”. Con queste parole il sindaco di Messina ha chiuso ieri sera 4 giorni di eventi sull’isola pedonale permanente del viale San Martino nel segno della nuova mobilità.

L’aspetto più significativo è stato il ritorno di MoveMe, l’abbonamento annuale a bus e tram al costo di 20 euro. Dopo gli oltre ventimila abbonati, 22mila, la campagna d’abbonamenti è destinata a raggiungere l’obiettivo di quota ottomila nelle prossime 24 ore prima dello stop. Sono più di settemila le persone che hanno già aderito dalla mezzanotte del 15 dicembre. Ma su questo attendiamo comunicazioni dalla società, entro lunedì, in merito al raggiungimento della soglia.

L’abbonamento integrato per bus, tram e parcheggi di interscambio costa invece, sempre per MoveMe, 120 euro. La compilazione è online sul sito di Atm.

Da migliorare, invece, l’aspetto della viabilità e dell’organizzazione, ancora di più in una fase in cui la città è un cantiere. Da qui la nota polemica di Renato Coletta, consigliere della IV Circoscrizione per il Partito democratico: “Venerdì 15 dicembre, ma temiamo per tutto il fine settimana, il centralino della centrale operativa della Polizia Municipale di Messina è stato letteralmente stato preso d’assalto da decine di automobilisti inferociti, perchè bloccati nel centro cittadino. I notevoli disagi alla circolazione si sono inevitabilmente ripercossi in tutto il centro, fra le quali la stazione ferroviaria, le vie T. Cannizzaro e Primo Settembre, c.so Garibaldi e persino nel viale Boccetta. A seguito del caos generato da questo evento, tutte le pattuglie della polizia municiapale in servizio, tre in totale, sono state immediatamente dirottate in centro, sguarnendo pericolosamente il resto della città”.

Coletta (Pd): “La chiusura delle vie senza il necessario preavviso”

Continua Coletta: “Chiusura delle vie effettuata senza dare il necessario preavviso alla popolazione, soprattutto ai residenti, senza il coinvolgimento, come di consueto, della IV Municipalità. Anche in questa circostanza dobbiamo purtroppo rilevare come qualsiasi manifestazione o iniziativa, quasi sempre avente finalità propagandistico-elettorali da parte dell’amministrazione Basile, ottenga il via libera dagli organi preposti al rilascio dei necessari pareri. In tal senso non comprendiamo come la polizia municipale presente all’apposito tavolo tecnico, non si sia opposta alla scriteriata chiusura delle vie in questione”.

Per sindaco e presidente Atm “l’obiettivo è il passaggio a una nuova mobilità”

A sua volta, per il sindaco, “l’obiettivo è grande: passare a una nuova mobilità nel segno delle auto elettriche, delle biciclette e dei monopattini. Polemiche per la presenza di queste iniziative qui? Le polemiche ci saranno sempre ma l’isola pedonale va animata e arricchita d’eventi”.

“Il meglio della tecnologia e delle auto elettriche qui a Messina. Intrattenimento per i bambini, i dieci nuovi bus elettrici, il nostro bus storico e siamo contenti di aver rilanciato il MoveMe“, ha aggiunto il presidente di Atm Giuseppe Campagna.

