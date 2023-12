"Nuova mobilità Messina 2023". Oggi bus e tram gratuiti tutto il giorno - Tempostretto

Tanti eventi nell'isola pedonale di viale San Martino

Oggi e domani il culmine di “Nuova Mobilità Messina 2023“. L’obiettivo è quello di promuovere le tematiche della mobilità sostenibile e i progetti previsti per la città di Messina anche grazie ai fondi Pnrr, che condurranno ad una vera e propria rivoluzione elettrica nel trasporto locale. Sarà l’occasione per parlare anche di sicurezza a 360 gradi.

La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, si articolerà in due momenti principali: esposizione all’interno dell’isola pedonale del viale San Martino di veicoli elettrici e innovativi e l’evento “La Sfida dello Stretto”, che si terrà oggi. Ci sarà anche l’intrattenimento per i più piccoli con giochi e attività varie. Molte le iniziative, come l’allestimento di un’esposizione di mezzi elettrici lungo l’isola pedonale di Messina, compresa tra il viale San Martino e piazza Cairoli. I visitatori potranno ammirare e provare auto, moto, bici, scooter e monopattini elettrici, scoprendo tutti gli indiscussi vantaggi della mobilità del futuro.

Per tutta la giornata di oggi l’uso di bus e tram sarà gratuito.

