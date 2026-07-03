Movida, Basile: “Facciamo dialogare residenti e operatori economici”

Il sindaco di Messina annuncia l'attivazione di un canale permanente e diretto tra amministrazione, imprenditori e cittadini della litoranea

MESSINA – “Come avevamo annunciato nei giorni scorsi, oggi abbiamo mantenuto l’impegno assunto, convocando il tavolo tecnico dedicato alla litoranea nord. Un territorio nel quale è necessario trovare un equilibrio tra le esigenze delle attività economiche che animano la movida e il diritto dei residenti che vivono quotidianamente il quartiere a vedere tutelata la propria qualità della vita. Così abbiamo deciso di attivare un canale di comunicazione diretto tra amministrazione, operatori economici e residenti, per consentire di segnalare tempestivamente eventuali criticità e affrontarle insieme in modo rapido ed efficace”. Ad annunciarlo il sindaco di Messina Federico Basile.

Nei giorni scorsi, sul tema sempre caldo dell’estate, aveva incontrato i rappresentanti del nuovo comitato “Vivere la litoranea” (nella foto).

Continua Basile: “Insieme all’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, ad Atm, a Messinaservizi Bene Comune, a Confcommercio, Confesercenti, Fiba Confesercenti, Ulm – Unione Locali Messina e ai rappresentanti dei comitati Vivere la Litoranea, Quiete, Salute e Sicurezza – “Non sono concessioni, sono diritti”, In Riva allo Stretto, Vivere Insieme al Km 13,400 e Cittadini Litoranea Messina, ho voluto promuovere un confronto nel quale tutte le parti coinvolte hanno potuto esporre il proprio punto di vista. Dopo aver ascoltato le criticità oggettive e reali rappresentate dai residenti e, allo stesso tempo, le esigenze degli imprenditori che ogni giorno operano lungo la litoranea, abbiamo deciso di attivare questo canale di comunicazione diretta”.

“Questo tavolo non sarà un appuntamento isolato. Continuerà a riunirsi, perché il confronto continuo è il metodo che abbiamo scelto per trasformare le criticità in soluzioni concrete, nell’interesse dell’intera comunità messinese”, conclude il primo cittadino.

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