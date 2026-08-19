Il Tao Film Fest su Rai2 il 25 agosto

La kermesse torna sulle reti nazionali con uno speciale sulla 72esima edizione

Dopo otto anni il Taormina Film Festival torna sui canali Rai. Martedì 25 agosto, in seconda serata, alle 23.45 su Rai2, andrà in onda uno speciale di 75 minuti che racconterà il meglio delle cinque giornate della 72esima edizione, svoltasi a metà giugno al Teatro Antico.

Taormina Film Festival su Rai2

Dai premi Oscar Helen Mirren, Russell Crowe e Jane Campion ai grandi protagonisti del cinema come Giancarlo Giannini e Franco Nero, passando per i tanti volti del grande schermo e della musica che hanno animato la rassegna e per le proiezioni di film e documentari: il programma, condotto da Tiziana Rocca, ripercorrerà i momenti più significativi del Festival attraverso le immagini delle serate, gli incontri e le dichiarazioni degli ospiti.

Amata: “Vetrina all’altezza della dimensione internazionale”

“Il ritorno del Taormina Film Festival sulla Rai rappresenta un risultato importante, perché restituisce a una delle manifestazioni cinematografiche più longeve e prestigiose del nostro paese una vetrina nazionale all’altezza della sua storia e della sua dimensione internazionale – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata –. La 72esima edizione ha confermato la capacità del Festival di richiamare a Taormina grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo e di rafforzare l’immagine della Sicilia. La presenza sulla Rai consente, oggi, di amplificare questo racconto e di portarlo nelle case degli italiani”. Lo speciale è stato prodotto e realizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con la regia di Roberto Croce.

Campo: “Passaggio Rai conferma del rilancio”

“Poter rivedere il Taormina Film Festival sui canali Rai, con uno speciale di 75 minuti in onda su Rai2 – afferma il commissario straordinario Bernardo Campo – rappresenta non solo un traguardo fondamentale, ma la conferma tangibile del percorso di rilancio e di forte posizionamento intrapreso dalla Fondazione che negli ultimi anni ha fatto registrare un incremento straordinario del valore e dell’attrattività del brand del Festival. Questo rilancio è il frutto diretto dei risultati di eccellenza conseguiti con la 72ª edizione che ha registrato un’amplissima visibilità globale. Riportare il Festival sulla TV di Stato dà un’ulteriore spinta a questo processo di valorizzazione, proiettando il patrimonio di immagini, incontri e grandi storie vissute al Teatro Antico verso una platea nazionale sempre più vasta e ponendo basi solide per le prossime edizioni”.

Cosa vedremo il 25 agosto

Ampio spazio sarà dedicato anche alla musica, con Tony Renis, al quale è stato assegnato il Taormina Film Festival Career Music Award, e Giusy Ferreri, insignita del Taormina Film Festival Best Music Award. Le performance musicali hanno accompagnato le serate del Festival, contribuendo a creare uno spettacolo capace di intrecciare cinema e musica nella cornice del Teatro Antico. Lo speciale sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

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