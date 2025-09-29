 Movida violenta a Messina, 20enne aggredito in centro

Alessandra Serio

Movida violenta a Messina, 20enne aggredito in centro

lunedì 29 Settembre 2025 - 17:27

Vittima colpita a bottigliate tra via Cesare Battisti e via I Settembre. Polizia sulle tracce del responsabile

Messina – Sta meglio il 20enne aggredito in via Cesare Battisti sabato sera. Il ragazzo è stato colpito con una bottiglia da un uomo che poi si è dato alla fuga. La Polizia è sulle tracce del responsabile.

Colpi di bottiglia

La vittima, che in quel momento si trovava nei pressi di un locale con amici, è stato colto di sorpresa e non è riuscito a reagire. Violente le bottigliate inferte, che lo hanno lasciato sanguinante. Soccorso dia passanti, è stato medicato al pronto soccorso.

Polizia sulle tracce dell’aggressore

Sul posto sono intervenute le Volanti ora a lavoro per identificare l’aggressore. Al vaglio le immagini di video sorveglianza dell’area. Il malcapitato è stato ascoltato dai poliziotti che hanno raccolto anche le altre testimonianze dei diversi giovani che hanno assistito all’aggressione.


