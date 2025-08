Mozione su Gaza, la Lega contro il Pd: “Chi non la pensa come loro è inserito nella lista dei cattivi”

I consiglieri Oteri, Restuccia, Centofanti, D'Arrigo, Rotondo e Villari (gruppo Misto): "Abbiamo chiesto modifiche e hanno detto no con toni aspri. Per questo siamo usciti dall'aula"

MESSINA – In Consiglio comunale tiene banco lo scontro tra il Pd e la Lega sulla mozione su Gaza. Ieri pomeriggio durante l’ultima seduta settimanale è stata approvata con 15 sì e 2 astensioni. Ma poco prima è stata registrata l’uscita dall’aula del capogruppo di Prima l’Italia Cosimo Oteri, poi seguito dal resto dei consiglieri del partito e della Lega. Il raggruppamento, composto da Oteri, l’altro capogruppo Giulia Restuccia, Amalia Centofanti, Rosaria D’Arrigo, Emilia Rotondo e Giuseppe Villari, ha risposto nelle ore successive alla polemica all’attacco “immotivato” del Pd.

La Lega: “Chi non la pensa come loro è inserito tra i cattivi”

I consiglieri hanno spiegato: “Un concetto di democrazia davvero singolare quello del PD messinese: chi non la pensa allo stesso modo è inserito nella lista dei cattivi”. In una nota gli esponenti di Lega e Prima l’Italia hanno spiegato che “il reato della Lega, insieme a Fratelli d’Italia, è stato quello di pensarla diversamente rispetto alla mozione presentata dal Partito Democratico per impegnare il sindaco Basile a prendere posizione contro Israele e a favore del regime di Gaza, facendosi scudo delle vittime di una guerra provocata dal feroce pogrom contro oltre 1.200 israeliano il 7 ottobre 2023”.

“Avevamo chiesto modifiche ma hanno risposto con toni aspri”

E ancora: “Mozione alla quale, dando dimostrazione di buona volontà, abbiamo chiesto di apportare alcune modifiche. La nostra richiesta è stata respinta con toni aspri degni di ben altra causa dalla consigliera Russo e a quel punto, come del resto molte altre volte ha fatto il PD, siamo usciti dall’Aula. La cosa ben più grave, invece, è che nella nota del PD pubblicata oggi pomeriggio, si afferma lo sconcertante principio del ‘do ut des’. Citiamo testualmente: ‘A tal proposito, è giusto che la città sappia che pochi minuti prima di questa votazione il Partito Democratico ha votato la mozione sulla proroga dei poteri commissariali di risanamento, utili per arrivare al traguardo del definitivo sbaraccamento della città, proposta dal gruppo di Fratelli d’Italia’ “.

La Lega: “Siamo per due popoli e due Stati”

Infine l’ultimo attacco: “A quanto pare per il PD messinese il voto in Consiglio è uno scambio di cortesie e non la legittima espressione di chi ha ricevuto un mandato ben preciso dai propri elettori, seguendo linee guida molto chiare indicate dal partito di appartenenza. Ci dispiace per il PD, ma noi della Lega votiamo solo secondo coscienza e non seguiamo logiche che non ci appartengono. Ma forse, e oggi lo abbiamo dimostrato ancora una volta, è stata proprio la nostra coerenza a dare fastidio. Ce ne faremo una ragione e continueremo a comportarci come abbiamo sempre fatto: con lealtà e avendo come obiettivo il benessere del nostro territorio. Come Lega, come abbiamo sempre detto, siamo per la pace e per la soluzione due popoli e due Stati e queste prese di posizioni strumentali non fanno altro che creare ulteriori tensioni che non giovano a nessuno”.