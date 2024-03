Multe più “facili” a Taormina: gli ausiliari del traffico dotati di nuovi palmari

I dispositivi sono in grado di scattare foto delle infrazioni e stampare i verbali

TAORMINA – Palmari dedicati per la compilazione delle multe. Gli ausiliari del traffico in forza all’Asm di Taormina sono stati donati di nuovi strumenti per la lotta alle infrazioni. Sono stati consegnati infatti 7 nuovi palmari. Strumenti, spiega l’azienda, che “serviranno per avviare la pianificazione tecnologica nell’ottica di una migliore e più efficace informatizzazione dei servizi sul territorio”.

I nuovi dispositivi hanno in dotazione un’applicazione che consente di poter effettuare gli accertamenti con emissioni di verbali qualora venga constatata eventuale infrazione al codice della strada o infrazione dei regolamenti interni delle aree di sosta. Sarà possibile scattare, ad esempio, fotografie al veicolo del conducente trasgressore che non possiede il tagliandino di sosta, o che lo fa scadere dopo averlo posizionato sul cruscotto o ancora per non aver rispettato la segnaletica orizzontale all’interno dei parcheggi gestiti da Asm o nelle strisce blu.

Con i nuovi palmari sarà possibile contestare l’infrazione allegando la foto, che potrà inoltre essere mostrata al trasgressore in caso di contestazione per dimostrare la violazione commessa. I palmari saranno in grado di stampare anche i preavvisi di accertamento e saranno connessi in tempo reale con il centro operativo, per tutte le procedure necessarie.