Frana a Motta Camastra: crolla un tratto della Provinciale 6

Borgo isolato per i mezzi pesanti dopo il cedimento del muro di contenimento. Il sindaco Blancato: «Già operativi con la Protezione Civile»

Una notte di piogge torrenziali ha messo in ginocchio i collegamenti con il centro abitato di Motta Camastra. Il violento maltempo ha causato il parziale collasso della Strada Provinciale 6, l’arteria principale che collega il borgo alla Statale 185.

Il cedimento si è verificato proprio all’ingresso del paese: il muro di sostegno, non reggendo alla pressione del terreno intriso d’acqua, è scivolato nel costone sottostante trascinando con sé un’intera porzione della carreggiata. La voragine che si è aperta ha reso la strada totalmente impraticabile, bloccando il transito in entrambe le direzioni.

Viabilità d’emergenza e disagi

Al momento, l’unica via d’accesso al borgo collinare è rappresentata da una strada comunale secondaria ma, a causa delle sue dimensioni ridotte, il percorso è interdetto ai mezzi pesanti e, fatto ancora più critico, ai veicoli di soccorso, creando una situazione di potenziale isolamento logistico per la comunità.

L’intervento del Comune

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Carmelo Blancato, che sta coordinando le prime operazioni di emergenza: «La S.P. 6 è attualmente chiusa alla viabilità a causa del crollo del muro sottostante. Sono già operativo e in costante contatto con la Protezione Civile per gestire l’interruzione stradale e monitorare la situazione».

Si attende nelle prossime ore un sopralluogo tecnico per valutare l’entità dei danni e i tempi necessari per il ripristino della sicurezza sul tratto franato.

Frana anche a Novara

A causa di un’altra frana che si è verificata per via delle condizioni meteo avverse che negli ultimi giorni hanno interessato il versante orientale della Sicilia, è stato istituito un temporaneo senso unico alternato al km 11 della strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi”, a Novara di Sicilia, in provincia di Messina.

Il distacco del materiale si è verificato da un costone roccioso – di proprietà di terzi – attiguo alla tratta stradale. Personale e mezzi Anas sono sul posto e stanno lavorando alla riapertura totale e in sicurezza del tratto.