Municipalità. “L’aumento dei gettoni è giusto: noi in prima linea nel territorio” VIDEO

Messina. Raffaele Verso, presidente della V Municipalità: "Nulla d'anormale"

MESSINA – Aumento delle indennità per i presidenti e consiglieri delle Municipalità. Ai presidenti delle Circoscrizioni con funzioni amministrative decentrate spetterà il 60% dell’indennità percepita dagli assessori del Comune. Ovvero, circa 5400 euro lordi per il presidente e 2700 per i consiglieri. Ed è previsto il 40% per quanti non avranno funzioni amministrative decentrate: circa 3600 euro lordi per il presidente e 1800 per i consiglieri. Che cosa ne pensa Raffaele Verso, presidente della V Municipalità? “Abbiamo assisitito in precedenza a una differente interpretazione normativa. Finalmente è stato chiarito che anche alle Municipalità toccavano gli aumenti”.

Aggiuge Verso, sabato scorso impegnato nell’iniziativa per recuperare palazzo Formento : “L’impegno quotidiano è tanto. Si vedano i lavori di tutti i consiglieri impegnati in prima linea sul territorio. Di conseguenza, non vedo nulla d’anormale”.

