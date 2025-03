Muore al Ps del Policlinico 2 settimane dopo l’operazione a Taormina, 3 medici indagati

Avvisati i tre camici bianchi del Sirina che l'avevano operata 2 settimane prima. La donna era stata dimessa e controllata successivamente

Messina – E’ ancora tutta da chiarire la vicenda che ha portato alla morte della 75enne messinese al Policlinico di Messina, lo scorso 28 febbraio, ora al vaglio della Procura di Messina.

La sostituta procuratrice Giorgia Spiri, che ha avviato gli accertamenti dopo la denuncia dei familiari, ha chiesto al professor Massimiliano Esposito di effettuare l’autopsia sul corpo della donna per stabilire intanto l’esatta causa della morte. L’esame medico legale è stato effettuato ieri e darà una prima indicazione su eventuali responsabilità.

Tre medici indagati

Intanto per effettuare gli accertamenti la Procura ha avvisato i tre medici dell’ospedale San Vincenzo Sirina di Taormina che hanno operato la settantacinquenne il 13 febbraio per un carcinoma al seno. Si tratta di tre camici bianchi di Chirurgia senologica del San Vincenzo, per i quali al momento l’ipotesi provvisoria è di omicidio colposo. Sono assistiti dagli avvocati Rina Frisenda, Maria Flavia Timbro e Fabio Grasso. La Pm titolare del caso ha chiesto al medico legale di chiarire i ruoli di tutti i medici che hanno avuto in cura la paziente, sia nella fase del ricovero che dopo.

La denuncia dei familiari

I familiari della paziente sono invece assistiti dall’avvocato Giuseppe Irrera che ha depositato l’istanza per chiedere che venga fatta luce su tutto. A ricostruire la vicenda è la sorella della 75enne, soggetto metastatico e precedentemente in cura. La donna è stata sottoposta a intervento il 13 febbraio e due giorni dopo dimessa perché l’intervento era andato bene. Torna successivamente per un controllo che non rileva problemi. Il 28 febbraio però accusa forti dolori tanto che viene trasferita al Policlinico di Messina, dove muore nel giro di poche ore. I medici, riferisce la sorella, comunicano ai familiari che non è chiaro cosa ha spento la 75enne, forse una emorragia interna visto il gonfiore all’addome. La donna è arrivata al Pronto soccorso di Messina vigile, in condizioni non critiche e le è stato assegnato un codice arancione. Ma è peggiorata ed è morta nel giro di un paio d’ore.