Redazione

Muore bimba di 2 anni a Vibo Valentia per un wurstel mal inghiottito

martedì 20 Gennaio 2026 - 16:48

La corsa disperata dei genitori in ospedale e i tentativi di evitare l'arresto cardiaco. Tragedia a Vibo

Vibo Valentia – Aveva soltanto due anni la bambina di Vibo Valentia arrivata in ospedale per seri problemi respiratori.

Boccone fatale

La piccola, hanno spiegato i genitori, stava mangiando un wurstel quando ha avuto difficoltà a deglutire ed ha cominciato ad accusare difficoltà a respirare. La bimba è arrivata al pronto soccorso in condizioni disperate ed è spirata per un arresto cardiaco.

Verso l’indagine sulla tragedia

La Procura sta valutando l’avvio degli accertamenti per individuare o escludere eventuali responsabilità. Sotto choc la madre ed il padre della piccola, assistiti dai familiari.

