Maltempo Messina. E’ allerta rossa anche mercoledì, sindaco Basile chiude le scuole

Harry stazionerà sulla provincia jonica anche domani, nuova ordinanza di chiusura a Messina. Stop anche all'Università

MESSINA – Resta alta l’allerta per la città di Messina e il comprensorio jonico, anche per l’intera giornata di domani, per via del passaggio del ciclone Harry. Il bollettino regionale segnala in rosso soltanto il settore jonico tra Messina e Catania, per la giornata di domani, mentre il rischio idrogeologico e idraulico si abbassa e l’allerta viene declassata per il versante tirrenico della provincia messinese e per le restanti province siciliane.

Basile firma: scuole chiuse anche mercoledì

Il sindaco di Messina Federico Basile ha annunciato l’emissione di nuova ordinanza per la chiusura, anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio, tutte le ville comunali, cimiteri e delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.

I danni del ciclone Harry

Nella giornata di oggi le mareggiate hanno colpito particolarmente i comuni della fascia jonica messinese, provocando numerosi danni tra Taormina, Santa Teresa di Riva e Furci Siculo. Nel pomeriggio il maltempo è in peggioramento anche sulla città di Messina.

Esami sospesi e lavoro da remoto a UniMe

A causa del protrarsi dell’allerta meteo l’Università ha sospeso anche per mercoledì 21 gennaio le attività di tutti i dipartimenti e le strutture d’ateneo, compresi gli esami di profitto. Il personale garantirà l’attività amministrativa in orario di servizio in smart working, ad eccezione di quello la cui presenza nelle sedi di servizio è necessaria alla funzionalità della struttura che riceverà una specifica comunicazione dal responsabile di riferimento.

