Muore durante fermo dei Cc, famiglia non si arrende - Tempostretto

Continua la battaglia della figlia di Enrico Lombardo per avere chiarezza sul caso

MESSINA – Non si arrende la famiglia di Enrico Lombardo, morto il 27 ottobre 2019 durante un fermo dei Carabinieri. Dopo l’archiviazione del caso da parte del Tribunale di Messina, dopo che la prima indagine non ha rivelato responsabilità per gli indagati – i sanitari che lo soccorsero e visitarono quella notte, la moglie e la figlia vogliono andare avanti, convinte che non è stata fatta luce a fondo sulla vicenda.

Si torna in Cassazione

Le donne, assistite dall’avvocato Piero Pollicino, hanno quindi presentato una istanza di revoca della sentenza di archiviazione, chiedendo in sostanza di far ripartire gli accertamenti. Adesso quindi il caso torna all’attenzione della Corte di Cassazione, in particolare alla V sezione, che esaminerà questa nuova richiesta della famiglia.

Le contestazioni

Due i punti che il legale contesta in particolare, dell’archiviazione della loro richiesta: il giudice scrive che è stata presentata fuori termine e secondo Pollicino era invece in termini. Poi il fatto che l’unico nuovo spunto sia stato presentato per la prima volta in questa istanza, circostanza anche questa che il legale smentisce: lo stesso punto era stato portato all’attenzione della Corte di Cassazione, che ha infatti poi rinviato al Tribunale di Messina.

in foto: Enrico Lombardo in una foto scattata al compleanno della figlia