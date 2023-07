Muore durante Tac, le prime indicazioni sul caso - Tempostretto

I primi risultati dell'autopsia su Antonio Campo, morto in clinica privata a Messina

MESSINA – E’ stata effettuata ieri sera l’autopsia sul corpo di Antonio Campo, il 73enne spirato qualche giorno fa nella clinica San Camillo, dove si era recato per sottoporsi ad un esame Tac. I medici Salamone ed Andò hanno concluso l’esame nella tarda mattinata, evidenziando che a non reggere è stato il cuore, che si presentava “malandato”. Sarà però necessario attendere gli esiti dell’esame istologico per valutare il sospetto di uno choc dovuto a circostanze esterne.

Adesso la famiglia dell’uomo aspetta la liberatoria del magistrato per poter riavere il corpo dell’uomo e celebrare i funerali. Il sostituto procuratore Alessandro Liprino, titolare del caso, potrebbe dissequestrare la salma già stamattina. Sono stati loro a chiedere alla Procura di Messina di fare luce sull’accaduto, assistiti dall’avvocato Fabio Mirenzio.

La tragedia

Non si danno pace, i Campo: Antonio quel giorno si era recato in clinica per il banale esame di routine insieme alla nipote, con la quale ha riso e chiacchierato mentre lo preparavano per l’esame. Qualche minuto dopo l’ingresso in sala, invece, tutto è precipitato: il personale sanitario ha cominciato ad affaccendarsi intorno la sala, poi un medico è andato a dirle che purtroppo il suo caro nonno non c’era più.

L’indagine

Il pubblico ministero attende il dossier ufficiale dei periti medici per poter chiarire il quadro delle ipotesi di responsabilità, dossier che sarà pronto non prima di due mesi. Intanto sono sei gli indagati, ovvero tutti i sanitari che si sono occupati di lui il giorno della morte, nella clinica privata di via Principe Umberto. Anche loro hanno partecipato all’esame medico legale tramite il loro consulente, il dottor Antonino Bondì. Sono difesi dagli avvocati Nino Cacia, Lori Olivo, Guglielmo Abbate, Tancredi Zumbo ed Edoardo Bucca.