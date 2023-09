Muore in un incidente il calciatore Manuel Puglisi, il ricordo dell'Acr Messina - Tempostretto

Cresciuto nelle giovanili del Catania, aveva 22 anni. In giallorosso nella stagione 2019-20

MESSINA – “L’Acr Messina apprende con profonda tristezza la prematura scomparsa di Manuel Puglisi, giocatore che vestì la nostra maglia nella stagione 2019/20. La società, in tutte le sue componenti, esprime condoglianze, vicinanza e affetto alla famiglia e a tutti i cari addolorati per questa tragedia immane. Buon viaggio Manuel”. Puglisi è morto in un incidente con la moto, alle all’alba, a Catania, in via Pulè, nel quartiere San Cristofaro.

Aveva 22 anni ed era cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Catania, per poi far parte di Messina, Biancavilla e Paternò.