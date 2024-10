Museo di Messina, “2000 ingressi in meno nel 2024 e solo 88 paganti in più”

Il deputato regionale Lombardo critica l'attuale gestione. Ecco i dati

MESSINA – “Dall’1 gennaio a oggi si sono registrati quasi 2000 ingressi in meno rispetto allo stesso periodo del 2023, con un incremento di soli 88 paganti in più rispetto all’anno scorso. Questi dati, ancora una volta, sottolineano le criticità nella gestione del Museo regionale di Messina, segnando l’ennesimo segnale di allarme. Già alla fine del 2023 avevamo evidenziato le carenze gestionali che stavano impedendo al museo di esprimere appieno il proprio potenziale. Lo ribadiamo oggi”. A sostenerlo è erma il deputato regionale Giuseppe Lombardo, di Sud Chiama Nord.

Continua il parlamentare: “Mentre l’amministrazione cittadina continua a ottenere ottimi risultati, scalando le classifiche nazionali per attrattività e gestione, la Regione non sta offrendo il supporto necessario per migliorare il potenziale turistico di Messina. Messina sta volando, ma la Regione non ci aiuta ad alzare ancora di più il potenziale attrattivo della città”.

Lombardo chiede “interventi concreti per una valorizzazione adeguata del museo, con una guida all’altezza delle potenzialità del Museo Maria Accascina“.

Da noi contattato, il direttore Orazio Micali non intende replicare.

Una guerra di cifre già a gennaio, Micali: “Più di 33mila presenze nel 2023”

Già nel gennaio 2024 era cominciato un conflitto di cifre. Per Sud chiama Nord il museo non decolla. Il direttore Micali, invece, ha annunciato all’inizio dell’anno, “più di 33mila presenze nel 2023 al museo, con un incasso complessivo di 104mila 280 euro a fronte di 16.636 paganti. Il totale dei visitatori nel 2023 è stato di 33.370 unità, quasi 11mila in più rispetto al 2022 (22.419 visitatori)”.

I dati

Dati relativi a ingressi e paganti 2023

Accessi museo

Paganti 9.417

Totale 23.541

Incassato € 68.153,00

Accessi mostra (Seguendo Caravaggio)

Totale 3.608

Incassato € 17.506,00

Riepilogo

Accessi totale 27.149

Incassato totale € 85.659,00

2024 (risultato ancora parziale)

Accessi museo

Paganti 9.505

Totale 21.593

Incassato € 76.885,00

Accessi mostra (1908 CittàMuseoCittà)

Totale 3.688

Incassato € 17.890,00

Riepilogo

Accessi totale 25.281

Incassato totale € 94.775,00.

